Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan gönderildi - Son Dakika

Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan gönderildi

14.10.2020 12:51

Edirne Belediyesi, Hatay'daki orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması için bir tır dolusu ladin fidanı bağışladı.

Edirne Belediyesi, Hatay'daki orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması için bir tır dolusu ladin fidanı bağışladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için Edirne'de yetiştirilen bin fidanın kente gönderildiğini belirtti.

Gürkan, Edirne halkı adına fidanları Hatay'a yolladıklarını, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.

Hatay'da çıkan orman yangınında geniş bir alanın zarar gördüğünü hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı çalışmalarını yapıyor. Dileğimiz yangını çıkararak canlıların yaşamına kasteden, doğayı yok eden canilerin, canavarların bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesi. Biz de Edirne Belediyesi olarak Hatay'a bin adet mavi ladin fidanı gönderiyoruz.

İnanıyorum ki Türkiye tüm milli meselelerde olduğu gibi bu meselede de birlik ve beraberlikle Hatay ilimizin o yanan ormanların yerine Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen taptaze, gencecik fidanlarla yeni bir orman oluşturacak ve bu kardeşlik ormanı Hatay'ın o güzel topraklarında, medeniyet topraklarında gür bir şekilde yeşererek cumhuriyetimizin birliğini ve beraberliğini bir kez daha pekiştirecektir. Tekrar geçmiş olsun Hatay."

Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan gönderildi
Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan gönderildi
Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan gönderildi
Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan gönderildi

Edirne Belediyesi, Edirne, Hatay, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan gönderildi - Son Dakika

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