"Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet" söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi

"Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet" söyleşisi

24.05.2022 10:07

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesi Edirne'de döktürdüğü topların dünya topçuluk tarihine büyük katkı sağladığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesi Edirne'de döktürdüğü topların dünya topçuluk tarihine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'deki Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde "Edirne'de İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet" söyleşisi FSMVÜ Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İlhami Danış'ın moderatörlüğünde düzenlendi.

Prof. Dr. Özcan, söyleşide, Fatih Sultan Mehmet'in 1431 yılında Edirne'de doğduğunu ve şehzadelik dönemine kadar ilk eğitimini bu kentte aldığını ifade etti.

Fatih'in dönemin en iyi hocalarından dersler aldığını belirten Özcan, gerek Edirne gerekse Manisa'daki şehzadelik yıllarında kendisini her anlamda yetiştirdiğini dile getirdi.

Özcan, İstanbul'un fethi hazırlıklarının her yönüyle Edirne'de yapıldığını anlattı.

Fatih'in hedef olarak gördüğü İstanbul'un fethi için Karaman seferinden dönüşte 1451 yılında Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdiğini anlatan Özcan, böylece kuşatmanın ilk adımının atıldığını söyledi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Fetih hazırlıkları Edirne'de yapıldı. O dönemin en büyük silah araçları toplardı. Osmanlıların Fatih döneminde dünya topçuluk tarihine büyük katkılar yaptığını söyleyebiliriz. Fatih'in çok büyük çaplı toplar döktürdüğünü biliyoruz. Muslihiddin Bey ve Saruca Bey gibi bazı topçu ustaları olduğunu biliyoruz ancak Bizans'tan kaçan Macar top ustası Urban, Osmanlı'ya geliyor. Yabancı ustalardan da yararlandı ve onlara çok büyük çaplı toplar döktürdü. Darbzen denen topun en büyüğü olan Şahi topu burada döktürüldü. O topun İstanbul'a nakli 2 ay sürdü."

Batı seferleri için Edirne toplanma noktası

Prof. Dr. Özcan, Edirne'nin, Osmanlı'nın batı seferleri için önemli bir durak olduğunu söyledi.

Batı seferleri için Osmanlı'nın toplanma noktasının Edirne Ovası olduğunu aktaran Özcan, "O bakımdan Edirne'nin çok önemli bir menzil olduğunu söyleyebiliriz. Padişah orduyu İstanbul'dan uğurlar ya da kendisi kumandanlık eder ancak büyük tımarlı sipahiler, eyalet kuvvetlerinin toplanma yeri Edirne'dir. O yönüyle Edirne'nin mutlaka bilinmesi gerekir. Edirne, bir serhad şehri olarak bu anlamda çok önemlidir." diye konuştu.

Programa, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet söyleşisi
Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet söyleşisi
Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet söyleşisi
Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet söyleşisi

YORUMLAR
500
Eskişehir Büyükşehir'den 'Erişilebilir ve Kapsayıcı Oyunlar' Söyleşisi Eskişehir Büyükşehir'den 'Erişilebilir ve Kapsayıcı Oyunlar' Söyleşisi Nilüfer Belediyesi'nden Sinema Severler İçin Ezel Akay Söyleşisi Nilüfer Belediyesi'nden Sinema Severler İçin Ezel Akay Söyleşisi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet' söyleşisi - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:32:26. #1.13#
SON DAKİKA: "Edirne'den İstanbul'a Bir Cihan Hükümdarının Yolculuğu: Fatih Sultan Mehmet" söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement