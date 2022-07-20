Edirne'den kısa kısa

Edirne "Öğrenci dostu üniversite şehirleri" arasında yer aldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan anket çalışması sonunda, öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehirler sırasıyla Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, Muğla, İstanbul (Asya), Aydın, Edirne, Tekirdağ, İstanbul(Avrupa), İzmir ve Adana oldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üniversite öğrenciliği ve üniversite yaşamının her bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öğrencilerin beklentilerine cevap veriyor olmanın, onların bu şehirde mutlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlamanın en temel hedefleri olduğunu aktaran Gürkan, "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda bir kez daha A+ (Plus) düzeyindeki Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. YKS sonrasında tercih sürecinde olan evlatlarımızı da mutlu ve huzurlu bir yaşam için Edirne'mize davet ediyorum. Umuyorum ki bu yıl şehrimize yeni gelecek öğrencilerimiz de kentimizi çok sevecek, burada unutulmaz anılar biriktireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Selimiye Meydanı'nda "Belediye Kafe" hizmete açıldı

Edirne Belediyesine ait Belediye Kafe Selimiye Meydanı'nda hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" kapsamında yeniden düzenlenen meydanda Belediye Kafe hizmete başladı.

Edirne Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek olan kafede 20 çeşit kahve çeşidi yer alırken, sabahları da poğaça, simit gibi kahvaltılık ürünler satılacak.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin işletmesi için oluşturulan bu alandaki satış yerlerinden ilkini kafe olarak hizmete aldıklarını, diğer alanların da kademeli olarak faaliyete geçirileceğini ifade etti.