Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

21.07.2022 11:15
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçeye önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçeye önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanayi bölgesinin süreçlerinin değerlendirildiği toplantı Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, sanayi bölgesinin yapımıyla ilgili çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, inşaat sürecinin yakında başlayacağını belirtti.

Sanayi bölgesinin ekonomik katkısının büyük olacağını belirten Helvacıoğlu, "Keşan ve bölgemiz ürünlerinin hem mamul ürün olarak pazarlanması, hem de istihdam açısından çok büyük katkı sağlayacak. Keşan'ımız güney Edirne'nin tarım, ticaret ve gıda üretim alanı olacak." ifadelerini kullandı.

TÜ Öğretim Üyesi Özbar final müsabakalarında görev aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) kokartlı voleybol hakemlerinden Prof. Dr. Nurper Özbar, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında görev aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özbar, Ankara'da düzenlenen organizasyonda Brezilya ile İtalya arasında oynanan final maçını yönetti.

FIVB A Klasmanında yer alan Prof. Dr. Nurper Özbar, daha önce de Polonya'nın Grupa Azoty Kedzıerzyn-Kozle ve İtalya'nın Trentino ITAS takımları arasında oynanan ve Grupa Azoty Kedzıerzyn'in şampiyonluğu ile sonuçlanan 2022 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde de yardımcı hakem olarak görev almıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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