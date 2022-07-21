Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

21.07.2022 17:13
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı 9 Ağustos Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılacak.

Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı 9 Ağustos Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin bazı bölümlerinin de hizmet vereceği merkezin ana girişine Atatürk Büstü konuldu. Büstün konumu ise doğduğu yer olan Yunanistan'ın Selanik şehrine bakacak şekilde belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AKM'den komşu ülke Yunanistan'ın büyük bir bölümünün göründüğünü, bu kapsamda Atatürk büstünü de Selanik'e bakacak şekilde konumlandırdıklarını belirtti.

Büstün Atatürk Kültür Merkezine çok yakıştığını aktaran Gürkan, "Ulu önderimizi ayakta duruş haliyle temsil eden büstümüz şu anda O'nun 1881 yılında doğduğu topraklar olan Selanik şehri yönüne bakışı şeklinde yerine monte edildi. Bulunduğu noktadan Selanik elbette ki görünmüyor ama konum ve bakış açısı olarak Selanik'e bakıyor. Çok da güzel oldu, kültür merkezimize de çok yakıştı."dedi.

Keşan'da Şehit Jandarma Komando Er Hasan Yavuz Parkı ve hayır çeşmesi açıldı

Keşan'da Şehit Jandarma Komando Er Hasan Yavuz Parkı ve Hayırsever Eczacı Feyhan Sayan tarafından yaptırılan hayır çeşmesinin açılışı yapıldı.

Şehit Jandarma Komando Er Hasan Yavuz'un ablası Sevil Özçakır, İspat Camii Mahallesi'nde düzenlenen törende, bugün gururlu, onurlu aynı zamanda hüzünlü bir gün olduğunu söyledi.

Kardeşinin 30 yıl önce şehit olduğunu aktaran Özçakır,"Canım kardeşimi kaybettiğimiz günden bugüne 30 yıl geçti. Şehit oluşunun 30. yıl dönümünde onu böyle anmamızı sağlayan değerli belediye başkanım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir açılış olacağı hiç aklıma gelmezdi. Çok mutluyuz, annemin bugünü görmesi beni çok mutlu etti." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Şehit Jandarma Komanda Er Hasan Yavuz Parkı ve hayırsever Eczacı Feyhan Sayan tarafından yaptırılan hayır çeşmesinin Keşan'a hayırlı olmasını diledi.

Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Şehit Jandarma Komando Er Hasan Yavuz'un ailesi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Edirne, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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