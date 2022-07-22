Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

22.07.2022 16:30
Edirne'den kısa kısa

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. M. A Yekta Saraç, Dr. İsrafil Kışla ve Ahmet Minder, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. M. A Yekta Saraç, Dr. İsrafil Kışla ve Ahmet Minder, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Kırbıyık ziyarette, Saraç, Kışla ve Minder'i Edirne'de konuk etmekten onur duyduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Saraç ve Kışla çalışma ziyaretlerinde bulunmak üzere diğer kurumlara geçerken, Vali Kırbıyık ve Minder, Devecihan Kültür Merkezinde oda, borsa ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhuriyet Çiftliğinde hasat gerçekleştirildi

Edirne Belediyesi Cumhuriyet Çiftliğinde buğday hasadı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Karaağaç'ta belediyeye ait 6 dönümlük araziye ekilen Yüksel, Albaşak, Eylül ve Değirmen isimli yerli buğdayların hasadını yaptıklarını belirtti.

Çiftlikte yerli ve atalık tohumların üretim ve geliştirmesini Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Gürkan, "Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün Edirne'ye de önemli bir müjdesi var. 2022 yılının Edirne Yılı olması nedeniyle 2 yeni ürün çeşidi geliştirdiler. 'Orak22' ile 'Harman22' ismini verdikleri ekmeklik buğday türleri. Verimi ve un kalitesi çok iyi. 'Harman22' ile ekmeklik buğdayla da Trakya'nın ismi marka değeri olarak öne çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Yekta Saraç, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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