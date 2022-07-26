Edirne'den kısa kısa

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Kılınçer, World Federation of Neurosurgical Societies (Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu) tarafından ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen Omurga Cerrahisi Kursu'nda eğitmen olarak yer aldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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