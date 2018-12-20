Edirne'den Kısa Kısa

Enez
Kaymakamı Elif Canan Tuncer
, Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.
"Enez'in Bölgemizin Ekonomik Sorunları, Potansiyel ve Alternatif Kalkınma Modelleri" konulu toplantıda konuşan Kaymakam Tuncer, Enez'in daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını belirtti.
Bölgenin her anlamda kalkınması için farklı çalışmalar yapılaması gerektiğini vurgulayan Tuncer, "Enez, coğrafi olarak turizm, tarih, tarım, balıkçılık açısından önemli bir yer. Aynı zamanda Gala Gölü, lagün gölleri ve doğa harikası ormanlarıyla oksijeni bol olan bir yer. Bizler, insanlarımızın refah düzeyini artırmak için balık yemesini değil, balık tutmasını öğretmeliyiz. Enez'in kalkınması için ne gerekiyorsa, her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.
Toplantıya, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı
, Keşan
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve dernek üyeleri katıldı. Havsa
Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında besleme çalışması yapıldığını bildirdi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini belirtti.
Sokak hayvanlarına karşı her zaman duyarlı olduklarını aktaran Tekin, "Belediye olarak soğuk ve yağışlı havadan etkilenen sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar nedeniyle çalışmalarına devam eden zabıta ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.