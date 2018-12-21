Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a "Türkiye-Arnavutluk Ortak Araştırma Merkezi" kurulması amacıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a "Türkiye-Arnavutluk Ortak Araştırma Merkezi" kurulması amacıyla bir dizi ziyarette bulundu.



Tiran'da düzenlenen toplantıda, Arnavutluk Tiran Üniversitesinde, "Türkiye-Arnavutluk Ortak Araştırma Merkezi" kurulması konusuyla ilgili ayrıntılar görüşülerek bir planlama yapıldı.



Toplantıya, Trakya Üniversitesi heyetinin yanı sıra Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mynyr Koni ile Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş katıldı. Ziyaret kapsamında Tiran Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü de imzalandı.



TÜ heyeti, Tiran'da düzenlenen "Osmanlı Uygarlığı Sempozyumu"na da katıldı.



Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Edirne Belediyesinde bulunan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.



Öğrencilere ziyaretinde eşlik eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, öğrencilere bilgi verip hatıra fotoğrafı çektirdi.





Öğretmenleri eşliğinde odayı ziyaret eden Edirne Hatice Erkut Anasınıfı öğrencileri ziyarette Mustafa Kemal Atatürk'ün bire bir ölçülerine göre yaptırılan Atatürk heykelini ve Atatürk'ün eşyalarını özenle inceledi.



Hemşire adaylarına seminer



Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren "Hemşirelik ve Sağlık Topluluğu" tarafından "Hemşire ve Hemşirelik Öğrencilerinde Kültürel Yeterliliği Geliştirme Yaklaşım ve Önerileri" semineri düzenlendi.



Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi tarafından verilen eğitimde, Türkiye'de hemşirelik alanındaki ilk modellerden "Kültürel Yeterlilik Modeli" anlatıldı.



Akademisyen ve öğrenciler seminere ilgi gösterdi.



Öztora TAHUD genel sekreteri oldu



Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, 1990 yılından bu yana Türkiye'de ve uluslararası platformlarda "Aile Hekimliği"nin temsilciliğini yürüten Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğinin (TAHUD) genel sekreterliğine seçildi.



TAHUD tarafından, Ankara Üniversitesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerde, Prof. Dr. Serdar Öztora, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyeleri arasında yer alarak Genel Sekreterlik görevine seçildi.





Gazetecilerden ETB'ye plaket





Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) tarafından Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım'a plaket verildi.





EGD Başkanı ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel

Başkanı Derya Sarılarlı, Öztürk ve Canım'ın derneğe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



Öztürk ve Canım da derneğe çalışmalarında başarı diledi.

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