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Edirne'den Kısa Kısa

2 saat önce

Meriç Kaymakamlığı tarafından kurulan "Meriç Konseyi" ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

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Meriç Kaymakamlığı tarafından kurulan "Meriç Konseyi" ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Meriç Hükümet Konağı'nda Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınma ve gelişmesine yönelik konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, ilçede yürütülmekte olan projeleri destekleyerek ilçe genelinde yatırım ve kalkınmayı sağlamaya yönelik kararlar alınırken, yatırımcılar arasında iktisadi, mali, ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve ortak yatırımlara yardımcı olmak amacıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Çeltik, yer fıstığı, ceviz ve badem için markalaşma yönünde çalışmalar yapılıp, seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler de ele alındı.

Toplantıya, Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Uzunköprü'de yangın tatbikatı

Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergene İlkokulu'nda yangın tatbikatı düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleşen tatbikata anasınıfı öğrencileri de katıldı, yakılan temsili ateş öğrenciler tarafından söndürüldü.

Tatbikatta, itfaiye erleri minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenleri anlatarak mesleki bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:57 Kaynak: AA

Hükümet, Meriç, Güncel
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