Edirne'den Kısa Kısa

CHP Edirne
İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Türkiye Cumhuriyeti
'nin ilk başbakanı İsmet İnönü
'nün vefatının 45. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Pekcanlı, mesajında, İnönü'yü saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.
İsmet İnönü'nün Edirne'den milletvekilliği yaptığını da anımsatan Pekcanlı, şunları kaydetti:
"Dünya tarihinin, bir milletin kurtuluş mücadelesini omuzlarına yüklediği İsmet İnönü bu görevinden başarıyla çıkmış, adını tarihin zafer kazanan komutanları arasında gururla yazdırmıştır. CHP Genel Başkanımız İsmet İnönü bizlere bu günkü mücadelemizde düşünceleri ve ilkeli çalışmalarıyla güç vermiştir, güç vermeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak dünyada yerini almasını sağlayan Lozan
Antlaşması'nın kahramanı hayatını bağımsızlık mücadelesine adamış büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü aramızdan ayrılışının 45. yılında sevgi, saygı,şükran ve rahmetle anıyorum." Saadet Partisi
'nden "Aday Temayül Toplantısı"
Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı, "Aday Temayül Toplantısı" gerçekleştirdi.
Yerel seçimlere doğru adayların belirlenmesi amacıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat
, yerel seçimlerde başarılı olmak için çalıştıklarını belirtti.
Seçimlere kısa bir süre kaldığını belirten Bayat, "Belediye başkanı halkın belediyedeki işlerinin takibi için seçilen kişidir. Biz iş başına geldiğimiz zaman 'garson devlet' anlayışının en güzel örneklerini verdik. Yapmamız gerekeni son noktasına kadar yapma gayreti içinde olacağız. Biz adaleti tesis etmek için çalışıyoruz. Herkesin hakkını aldığı bir sistemin kurulması için çalışıyoruz. Gayemiz insanların dünya ve ahiret saadetine kavuşmalarıdır. Tüm insanların insanca yaşamalarına vesile olmaktır." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran da belediye başkanı adaylarını en kısa sürede açıklayacaklarını ve çalışmaları yoğunlaştıracaklarını kaydetti.
Toplantıya, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu
Üyesi Aslan Ateş, parti yöneticileri ve partililer katıldı.
Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'na doğru Trakya
Birlik Spor Kulübü, Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Çorum
'da yapılacak şampiyonaya kulübün 15 sporcu ile katılmaya hak kazandığı belirtildi.
Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçileri 4 gün boyunca sürecek şampiyonada Edirne'yi temsil edecek.
DOÇEK'ten doğa yürüyüşü Keşan
Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Hızırilyas tepe mevkisinde bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Bölgenin en yüksek noktalarından olan tepeye gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler keyifli anlar yaşadı.
Dernekten yapılan açıklamada önümüzdeki hafta Kalealtı
köyüne doğa yürüyüşü düzenleneceği belirtildi.