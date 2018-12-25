Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Sağlık Müdürlüğünce, kronik hava yolu hastalıkları önleme ve kontrol kurulu toplantısı yapıldı.
Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
başkanlığında, ek hizmet binasında düzenlenen toplantıda, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlar biriminin 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.
2019 yılında kronik hastalıklar konusunda gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle ilgili kararlar alındı.
Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma
Heves Yılmaz, Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş ile Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile Hekimleri Derneği ve Sigarasız Yaşam Derneği'nden temsilciler katıldı.
Yeterli ve dengeli beslenme toplantısı
Edirne Sağlık Müdürlüğünce yeterli ve dengeli beslenme ile hareketli yaşam konulu toplantı gerçekleştirildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan başkanlığında, ek hizmet binasında düzenlenen toplantıda, konuşla ilgili Edirne'de gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı.
Bu faaliyetlerin ve 2019 yılında yapılacak olan etkinliklerin kurumlar arası işbirliği ile nasıl daha etkin olarak sürdürülebileceği konusunda çözümler ileri sürüldü ve bu bağlamda iyileştirici kararlar alındı.