Edirne'den Kısa Kısa

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1 saat önce

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, itfaiye söndürme aracının eskiyen bölümlerinin yenilendiğini bildirdi.

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Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, itfaiye söndürme aracının eskiyen bölümlerinin yenilendiğini bildirdi.

İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada söndürme aracının eskiyen bölümlerinin yenilendiğini belirtti. Zamanla eskiyen itfaiye aracı su tankının çürümesi nedeniyle gerekli bakımının yaptırıldığını aktaran İşbilen, şunları kaydetti:

"8 tonluk su tankı yenilenerek montajı tamamlanan itfaiye aracının, 15 metrelik itfaiye merdivenin de gerekli bakım ve onarımı gerçekleştirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. İtfaiye Müdürlüğü'ne ait toplam 3 adet arazöz, bir adet 15 metre merdivenli, bir adet 28 metre merdivenli itfaiye aracı ve bir adet ön müdahale ve arama kurtarma aracı ile Uzunköprü halkına hizmet vermeye devam ediyor. İtfaiye araçlarımızın periyodik olarak gerekli bakımlarını yaptırıyoruz. Yıllardır Uzunköprü'ye hizmet veren araçlarımızı ekonomik bütçelerle yenileyerek uzun yıllar hizmet edecek hale getiriyoruz."

Uzunköprü'de hava kirliliği konuşulacak

Uzunköprü ilçesinde hava kirliliği paneli düzenlenecek.

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Dr. Memet Akbal'ın moderatörlüğünü yapacağı panel, yarın saat 16.30'da Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Panele, Trakya Üniversitesi (TÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, TÜ Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Uzunköprü Belediyesi Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürü Didem Uygun konuşmacı olarak katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:02 Kaynak: AA

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