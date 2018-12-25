Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör, Şehit Osman Çakıl Anaokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermese katılarak destek verdi.
Meriç Köylere Hizmet Götürme Birliği
Halı Saha Sosyal Tesislerinde okul yararına düzenlenen kermese katılan Kaymakam Güngör, veliler ve okul yöneticileriyle sohbet etti.
Kermese, Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük
, protokol üyeleri ve vatandaşlarda katılarak destek verdi. Havsa
Belediyesi araç parkını genişletiyor
Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, belediye araç parkına iki yeni traktör kazandırdıklarını bildirdi.
Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, araç parkını modernize etmek için çalıştıklarını belirtti.
Vatandaşlara modern araçlarla hizmet ettiklerini aktaran Tekin, "Vatandaşlarımızın vergileriyle aldığımız araçları yine onlara hizmet etmek için kullanıyoruz. Bu kapsamda iki yeni traktörü alarak hizmete soktuk. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret Trakya
Uluslararası Öğrenci Derneği ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) üyeleri ve beraberlerindeki heyet, Trakya Üniversitesi
(TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu'nun, 2019 yılında Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesiyle ilgili konular görüşüldü.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, TÜ'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısını her geçen yıl arttığını belirtti.
Uluslararası öğrenciler için her türlü desteğe hazır olduklarını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz, her yıl artan uluslararası öğrenci sayısı ile önemli bir cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor. 56 farklı ülkeden 3 bin 300 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenci hedefiyle uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Trakya Üniversitesi, hafızalarda yer ederek gönül köprüleri, birlik ve beraberlik ortamları kurmaya devam edecek. Bu meyanda düzenlenecek bir Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, en çok da Trakya Üniversitesi'ne yakışacaktır. Geleceğimiz olan evlatlarımızla bir olmaya, tek olmaya hazırız."
TÜ'de "Serigrafik Takvim Atölyesi"
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları ve farklı öğrenci topluluklarına üye öğrenciler, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Serigrafik Takvim Atölyesi" çalışması gerçekleştirdi.
TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yücel Kurtdere'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte serigrafi tekniğiyle yeni yıl takvimleri hazırladı.
Atölye çalışmasının sonunda katılımcılar, 2019 yılı için takvim tasarladı.
Özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik
Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi.
Özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorun ve zorluklara dikkat çekerek farkındalık oluşturulmaya çalışılan etkinlikte öğrenciler tarafından konser verildi.
Etkinliğe, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman
,TÜ İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.