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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nce "Sağlıkla Zayıfla Obezite Okulu 4. Mezunları" için tören düzenlendi.

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Edirne Sağlık Müdürlüğü'nce "Sağlıkla Zayıfla Obezite Okulu 4. Mezunları" için tören düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezinde yapılan törende Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Esin Sayhan ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş'ın katılımlarıyla programda katılımcılara sertifikaları verildi.

Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. Can Behzat Demirkan, Diyetisyen Merve Değirmenci, Psikolog Hande Aldemir, Fizyoterapist Salman Ceylan ve Fizyoterapist Alişan Okur'un görev aldıkları "Sağlıkla Zayıfla Obezite Okulu" ile Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezinde 10 hafta süren programda katılımcılardan toplam 120 kilo kayıp gerçekleştirdi.


Edirne'de sokak hayvanları aç kalmayacak


Edirne Belediyesince şehrin değişik noktalarında sokak hayvanlarının besleneceği alanlar oluşturulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi ile Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimleri kapsamında 212 katılımcıya sertifika verildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eğitimlere katılanlara teşekkür ederek, "Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aranızda genç arkadaşlarım da yaşı benden büyük ağabeylerim de var. Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten bu bir gönüllülük işi. Bu konuya düzenli ve sistematik bir yöntem bulmamız gerekiyor. Bence Edirne'de en önemli ve acilen çözmemiz gereken sıkıntı bu. Hatta o belirlenen noktalara 'Sokak Hayvanları Besleme Noktası' tabelaları da koyacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:07 Kaynak: AA

Selimiye, Edirne, Güncel
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