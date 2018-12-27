Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetledi.
Kaymakam Güngör, kurum ve teftiş programları kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Devlet Hastanesi
ile İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Müdürlükleri ve birimleri teftiş eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Güngör, "Vatandaş odaklı hizmet bizim öncelikli amacımız olmalı. Vatandaşlarımız ile sürekli iç içe olmalıyız. Temel hizmetlerin vatandaş odaklı yürütüldüğü bir anlayışı bütün kurumlarımızda hissettirmeye ve yaşatmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Meriç'te yol çalışması
Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük
, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Başkan Yörük, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan yolların yenilendiğini belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Yörük, "Ekiplerimiz ilçedeki yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ana cadde çalışmalarımız tamamlanmıştı. Mahalle ve sokaklarda da parke taş döşeme işlemi yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Yaya geçit çizgileri yenilendi Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, okul önlerindeki yaya geçit çizgilerinin yenilendiğini bildirdi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, yaya geçit çizgilerinin güvenlik açısında önemli olduğunu belirtti.
Tekin, eskiyen çizgilerin yenilenmesinin yanında okul önlerine yeni çizgiler de eklediklerini kaydetti.