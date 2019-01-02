Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Yakupbey köyünü ziyaret etti.
Köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Güngör, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Güngör, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti. Enez
'de yol yapım çalışması
Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı
, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Başkan Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Bostancı, "İlçemizdeki tüm yolları onarmak ve yenilemek için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Asfalt çalışmalarının ardından parke taş döşeme işlerini yapıyoruz. Halkımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Edirne
İl Başkanı Akmeşe
'ye ziyaret
AK Parti İpsala
İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
'yi ziyaret etti.
Akmeşe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, İlkdoğmuş'a yaptığı çalışmalarda başarı diledi.
İlkdoğmuş da Akmeşe'ye teşekkür etti.