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Edirne'den Kısa Kısa

40 dakika önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Paşayenice köyünü ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Paşayenice köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı İnanç Kayalar ve köy sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunup vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerin sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Güngör, misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti.

Güngör, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Havsa'da yol yapım çalışması

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve zaman içinde eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

İlçe genelinde tüm yolların yenilendiğini aktaran Tekin, "Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yolları, vatandaşlarımızın ve araçların kullanımına uygun hale getiriyoruz. En kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp sonlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Havsa, Meriç, Güncel
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