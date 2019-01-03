Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aksal ve Akmeşe'ye teşekkür etti.



Aksal ve Akmeşe de Edirne'de göreve başlayan Arpacı'yı tebrik ederek görevinde başarı diledi.



Öğrencilere eğitim verildi



Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli iş güvenliği uzmanları Kemalköy İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verdi.



Eğitim ve öğretim süreçlerinde güvenlik kültürünün yaygınlaşması amacıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler bilgilendirildi.



Eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.



Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan okullara ziyaret



Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Lisesi ve Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.



Müdür Arpacı, liselerde incelemelerde bulunarak, okul idarecilerinden bilgiler aldı.



Derse de giren Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.



2018'in son ayında 22 yangına müdahale edildi



Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2018'in son ayında 22 yangına müdahale ettiği bildirildi.





Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 itfaiye aracı ve 28 personeli ile 7 gün 24 saat çalışan itfaiye ekipleri aralık ayında 10 trafik kazası kurtarma operasyonunda aktif görev aldı.





Müdürlük, 17 iş yeri yangın güvenlik raporu işlemi ve 39 diğer itfaiye olayda da görev aldı.



Biri soğutmalı 3 adet cenaze aracı ile aralık ayında 48 adet cenaze taşınmasında görev alan itfaiye müdürlüğü, 1 adet eğitim ve tatbikat, 22'i yangın olmak üzere toplamda 137 olayla ilgili işlem yürüttü. İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, ihtiyaç anında İtfaiye Müdürlüğü'ne 110 yangın ihbar hattından ulaşılabileceğini dile getirdi.

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