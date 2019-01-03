Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
'de minik öğrencilere akıllı ilaç eğitimi verildi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme ve farkındalığı artırmak eğitimi düzenlendi.
Eczacı Gamze Gür tarafından verilen eğitimlerde çocuklara "ilaç nedir? ilacın akılcı kullanımı ne demektir ? ilacımızı nasıl kullanmalıyız ve ilaç kullanımında nelere dikkat edilmesi gerekir" konularında bilgi verildi.
Eğitimlere iki ayrı okulda yaklaşık 220 öğrenci katıldı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi
Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitime, Merkez
Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Havsa
Toplum Sağlığı Merkezi, Süloğlu
İlçe Devlet Hastanesi
ve Lalapaşa
İlçe Devlet Hastanesinde görevli tüm personel dahil edildi.
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hatice
Gül, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Elif Yüksel Açıkgöz ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sabriye Bayır tarafından verilen eğitimler sonunda değerlendirme sınavı düzenlendi. Sınavında başarılı olan personele "Katılım Belgesi" verildi.