Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

14 dakika önce

Edirne'de minik öğrencilere akıllı ilaç eğitimi verildi.

Edirne'den Kısa Kısa, System.String[]
Edirne'de minik öğrencilere akıllı ilaç eğitimi verildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme ve farkındalığı artırmak eğitimi düzenlendi.

Eczacı Gamze Gür tarafından verilen eğitimlerde çocuklara "ilaç nedir? ilacın akılcı kullanımı ne demektir ? ilacımızı nasıl kullanmalıyız ve ilaç kullanımında nelere dikkat edilmesi gerekir" konularında bilgi verildi.

Eğitimlere iki ayrı okulda yaklaşık 220 öğrenci katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.


Edirne İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi

Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitime, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Havsa Toplum Sağlığı Merkezi, Süloğlu İlçe Devlet Hastanesi ve Lalapaşa İlçe Devlet Hastanesinde görevli tüm personel dahil edildi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hatice Gül, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Elif Yüksel Açıkgöz ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sabriye Bayır tarafından verilen eğitimler sonunda değerlendirme sınavı düzenlendi. Sınavında başarılı olan personele "Katılım Belgesi" verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım

Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi Geri Ödeme Listesindeki İlaç" İçin Emsal Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:28:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]