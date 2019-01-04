Edirne'den Kısa Kısa

Süloğlu
Kaymakamı Muhammed Akın ve beraberindeki muhtarlardan oluşan heyet, Edirne
Valisi Ekrem Canalp
'i ziyaret etti.
Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Süloğlu heyetine teşekkür etti ve Edirne'yi hep birlikte yöneteceklerini dile getirdi.
Kaymakam Akın da geçtiğimiz günlerde Süloğlu ilçesi ve köylerini dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Canalp'e teşekkür etti.
Vali Canalp'i Meriç
'e davet ettiler
Meriç İlçesi Kaymakamı Ekrem Güngör, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçeye davet etti.
Muhtarlar ile tek tek tanışan Vali Canalp Canalp, el ele vererek Edirne'ye daha iyi hizmet edebilmek için çalışacaklarını belirtti.
Ziyaretin ardından Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.
"Ziya Gökalp
Fikirleri ve Eserleri" konferansı
Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı tarafından "Ziya Gökalp Fikirleri ve Eserleri" konferansı düzenlendi.
Deveci Han
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Trakya Üniversitesi
(TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan
Çalen bir sunum yaptı.
Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Barış Gündoğdu
da Doç. Dr. Çalen' katılımından dolayı teşekkür etti.