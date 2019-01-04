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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın ve beraberindeki muhtarlardan oluşan heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

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Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın ve beraberindeki muhtarlardan oluşan heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Süloğlu heyetine teşekkür etti ve Edirne'yi hep birlikte yöneteceklerini dile getirdi.

Kaymakam Akın da geçtiğimiz günlerde Süloğlu ilçesi ve köylerini dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Canalp'e teşekkür etti.

Vali Canalp'i Meriç'e davet ettiler

Meriç İlçesi Kaymakamı Ekrem Güngör, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçeye davet etti.

Muhtarlar ile tek tek tanışan Vali Canalp Canalp, el ele vererek Edirne'ye daha iyi hizmet edebilmek için çalışacaklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

"Ziya Gökalp Fikirleri ve Eserleri" konferansı

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı tarafından "Ziya Gökalp Fikirleri ve Eserleri" konferansı düzenlendi.

Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Çalen bir sunum yaptı.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Barış Gündoğdu da Doç. Dr. Çalen' katılımından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Süloğlu, Edirne, Güncel
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