Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç Dr. Leyli Akparov, davetli gittiği Almanya'da katıldığı konserlerde oğlu Nuri Akparov ile aynı sahneyi paylaştı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç Dr. Leyli Akparov, davetli gittiği Almanya'da katıldığı konserlerde oğlu Nuri Akparov ile aynı sahneyi paylaştı.



Çello sanatçısı Akparov, Almanya'da Hamburg Yeni Flarmoni Orkestrasına misafir sanatçı olarak katıldı. Leyli Akparov oğlu Nuri Akparov ile üç farklı şehirde Sam Barsegian yönetiminde Ludwig Van Beethoven'in 9. Senfonisini seslendirdi.



Beğeni toplayan konserlerde Leyli Akparov ve oğlu Nuri Akparov üç konserde de ayakta alkışlandı.



Yerel seçime doğru



AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Gönül Belediyeciliği" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.



Yeni yılın ilk ziyaretlerini kentteki tarihi çarşılara gerçekleştirdiğini anımsatan Uymaz, "Edirne'de küçük ölçekli esnafımızın tamamını güçlendirmek için projelerimiz hazır. Çünkü esnaf şehrin ev sahibidir. Gerektiği önemi vermek zorundayız. Edirne için, esnafımız için, insanımız için değişim şart. Yaptığımız temaslarda görüyoruz ki herkesin şikayetleri hemen hemen aynı, artık kimse 5 yıl daha aynı sorunları konuşmak istemiyor. Hedefimiz AK belediyecilik hizmetleri ile Edirnemiz'i hak ettiği değere taşımak." ifadelerini kullandı.

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