Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör, Saatağacı köyünü ziyaret etti.
Muhtar İlhan Şahin
ve vatandaşlar tarafından karşılanan Güngör, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.
Köylerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirten Güngör, misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti. Kar
, üreticiyi sevindirdi
Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin
, kar yağışının üreticiyi sevindirdiğini bildirdi.
Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki kar yağışının devam ettiğini belirtti. Karın, ürünün üzerine örtü vazifesi yaptığını ve toprağın nemli kalmasını sağladığını ifade eden Ergin, "Karın günlük hayata bazı olumsuz etkileri olsa da tarımsal üretime önemli katkı sağlıyor. Bölgemizde son dönemlerde istenilen yağışlar olmuyordu. Ancak etkili olan kar yağışı ilaç gibi geldi. Yağan
kar ekili alanların üzerinde adeta ince bir hava tabakası oluşturup yorgan muamelesi yapıyor. Kar toprağın nemli kalıp bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlıyor. İnşallah yağışlar bu şekilde devam eder ve ekili alanlar bundan faydalanır." ifadelerini kullandı.