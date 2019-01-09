Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Sağlık Müdürlüğü'nce sağlık personeline yönelik erişkin hastalarda ileri yaşam desteği eğitimi verildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünü yaptığı ve Tekirdağ
ilinden de kursiyerlerin katılımını sağladığı eğitimde "Acil Olgu Yönetimi", "Ritm Bozukluklarında EKG", "Periarrest ve Arrest Ritimlerin Yönetimi", "Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği ve Vaka Simülasyonları" konuları hakkında 4 gün süren teorik ve pratik bilgi verildi.
Edirne'deki dart müsabakaları
Edirne'de, Okul Sporları Dart Yıldız- Genç
İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.
Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Yıldız Genç
Kız-Erkek Müsabakaları oynanan final karşılaşmalarının adından sona erdi.
Açıklamada sonuçlar şu şekilde kaydedildi:
"Genç kızlar kategorisinde birinci 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi
, ikinci Yıldırım Beyazıt
Anadolu Lisesi, üçüncü Keşan
Anadolu Lisesi, dördüncü Mahmut Arif Dilmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, erkekler kategorisinde birinci Keşan Yusuf Çapraz
Anadolu Lisesi, ikinci Uzunköprü
Hüseyin Çorum
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, dördüncü Sosyal Bilimler Lisesi. Yıldız kızlar kategorisinde birinci İsmail Güner
Ortaokulu, ikinci İpsala Esetçe
Suzan Demirci Çağdaş Yaşam Ortaokulu, üçüncü Lalapaşa
Hacıdanişment Ortaokulu, dördüncü Uzunköprü Harmanlı
Rauf Senbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu, erkekler kategorisinde birinci Keşan Feride Mehmet Çuhaci Ortaokulu, ikinci Büyükdöllük Ortaokulu, üçüncü İsmail Güner Ortaokulu, dördüncü Uzunköprü Harmanlı Rauf Senbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu."
Kış aylarına özel beslenme önerisi Keşan Devlet Hastanesi
Diyetisyeni Elem Kaya, mevsimlere göre beslenmenin daha sağlıklı olduğunu bildirdi.
Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, bağlıklı beslenmenin yeterli ve dengeli beslenme anlamına geldiğini belirtti.
Vücudun mevsim değişimlerinde gereksinimde farklılıklar olabileceğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:
"Örneğin, sıcak havalarda daha fazla suya, kış mevsiminde ise vücut ısı denetimini sağlayabilmek için daha fazla karbonhidratlı ve yağlı besinlere gereksinim duyulabilir. Mevsimlere göre besinlerde de farklılıklar vardır, dolayısıyla, yeterli ve dengeli beslenme seçeneklerini düzenlerken bu farklılıkları gözetmek gerekir. Sağlıklı beslenme için mevsiminde bol bulunan sebze ve meyvelerin tüketimine özen göstermek de önemli bir konudur.
Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da bağışıklık sisteminin güçlendirilmesidir. Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için güne iyi bir kahvaltıyla başlamak hem metabolizmanın hızlanmasını hem de bağışıklık sisteminin iyi çalışmasını sağlayacaktır."
Sebze ve meyvelerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Kaya, "Bu grup besinler vitamin ve minerallerin önemli kaynakları olmalarının yanında antioksidan özellik gösteren ve kış ayları boyunca vücutta birikecek toksinlerin uzaklaştırılmasında görev alan A, C, E vitaminleri ile yine antioksidan özellik gösteren bazı bitkisel kimyasalların da önemli kaynaklarıdır. Özellikle koyu yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve mor sebze ve meyveler ıspanak, karalahana, brokoli, pazı, roka, yeşil soğan, sivri biber, Brüksel
lahanası, turp, şalgam, pancar, kereviz, domates, havuç, limon, kuşburnu, elma, kivi, portakal, mandalina gibi beslenme düzeni içerisinde sıklıkla yer almalı, her gün minimum 5 - 6 porsiyon tüketilmelidir. Yazın bolca tüketilen salata kışında öğle ve akşam yemeklerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olmalı, sebze çorbaları hem sıvı alımını artırmak hem de vitamin gereksinimini karşılamak için tüketilmelidir." ifadelerini kullandı.