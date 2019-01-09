Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
'nin Meriç
ilçesinde hayata geçirilen "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesi kapsamında müzik kursu başlatıldı.
Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için önemli bir proje başlatıldığını belirtti.
Öğrencilerin farkında varamadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:
"Proje, eğitimin tüm taraflarını kapsayacak şekilde okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik çalışmaları içermektedir. Proje ile amacımız bireylerin farkına varamadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmak, yeteneğinin farkına vardığı halde bu yeteneğini geliştirme imkanı bulamayan öğrencilerimize bu ortamı sağlamaktır.
Böylece çocuklarımız hem okul derslerinden geri kalmayacak hem de boş zamanlarını kaliteli geçirmiş olacaktır. Bu kapsamda müzikte başarılı öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için müzik kursu başlatıldı."
Sokak hayvanları besleniyor Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme etkinliklerinin sürdüğünü bildirdi.
Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk havanın insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini belirtti.
Belediye ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında besleme yaptığını aktaran Tekin, "Elverişsiz hava şartlarının devam etmesi sebebi ile ilçemizdeki sokak hayvanlarına park, bahçe ve açık alanlarda yiyecek dağıtmaya devam etmektedir. Sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak bizim görevimiz." ifadelerini kullanmadı.