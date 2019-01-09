Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sarılarlı, mesajında, gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu belirtti.
Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini gece gündüz demeden yerine getirdiğini belirten Sarılarlı, şunları kaydetti:
"Gazetecilik geçmişte olduğu gibi bugünde demokrasinin en önemli unsurlarından birisidir. Basın olmadan demokrasi olmaz. Doğru ve objektif haberler üretmek için her gün uğraş veren gazetecilerin hangi şartlarda görev yaptığını iyi biliyorum. Onlar görevlerini yaparken mesleğin zedelenmemesi için dernekler, federasyonlar ve konfederasyon da üstüne düşeni yerine getirmek zorundadır.
Gazeteci dostlarıma gelecek yıllarda daha iyi ekonomik şartlarda, daha çok basın özgürlüğünün oluştuğu, mesleki birlikteliğin arttığı 10 Ocaklar kutlamayı dileyerek, basın camiası ile gazetecilerin zorlu işlerinde kendilerine en büyük desteği veren ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
"Otogar ve park Sorununa son vereceğiz"
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, seçim çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, kentin sorunlarını vatandaşlarla bir araya gelerek tespit ettiklerini ve projelerini anlattıklarını belirti.
Otogar ve otopark sorununun acil olarak çözülmesi gerektiğini aktaran Uymaz, şunları kaydetti:
"Şehir ticaretinin kalbinin attığı Saraçlar caddesinin biran evvel ayağa kaldırılması lazım. Bunun için de öncelikle otopark sorununun çözülmesi gerekiyor. Biz belediyeyi devir aldığımız zaman bu soruna kalıcı ve köklü bir çözüm getireceğiz. Belirlemiş olduğumuz şehrin muhtelif yerlerine katlı otoparklar yapmak suretiyle bu sorunu çözmeye kararlıyız. Ayrıca üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisi de otogar sorunu. Edirne Otogarı şuan çok bakımsız, metruk ve yıkık vaziyette. Onu acil olarak yıkıp, yenisini yapmamız lazım. Mevcut otogar Edirnemiz'e yakışmıyor. Şehre giriş yapan herkes öncelikli olarak otogarla karşılaşıyor. Eksiklikler üzerinden siyaset yapmak istemiyorum ancak bunları görmezden de gelemeyiz. Otogarın ilimize yakışır bir şekilde yenileme projemiz var. Vatandaşımızın en iyi hizmeti almasını sağlamak için çok çalışacağız."
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Trakya
Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Doğan, mesajında, gece gündüz demeden çalışsan meslektaşlarının gününü kutladığını belirtti.
Basının bir kamu görevi yaptığını anımsatan Doğan, şöyle devam etti:
"Basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan tanımak, toplumsal bilinci güçlendirmek ve kamu yararı gözetmek gibi işlevlere sahiptir. Basın, devletin organlarında yapılan faaliyetleri halk adına denetleyerek aynı zamanda halka enformasyon verir. Halk da bu enformasyon sayesinde kendi geleceği hakkında bilgi sahibi olurken, devletin faaliyetlerini bir nevi denetlemiş olur. Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur. Gece ve gündüz olmaksızın çok zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın, mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için özlük hakları iyileştirilmeli ve daha iyi koşullarda çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu vesile ile tekrar meslektaşlarımın bu anlamlı günlerini kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
-ETB'nin mesajı
Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öztürk ve Canım, mesajlarında, gazetecilerin kutsal bir mesleği icra ettiklerini belirterek, "Basın kuruluşlarımız ülkemizde siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde çok önemli misyonları olan kurumlardır. Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. Şehrimizde görev yapan gazetecilerimiz bu görevi başarıyla sürdürmektedir. Tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü camiamız adına içtenlikle kutlarız." ifadelerini kullandılar.