Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi
'nde (TÜ), Kardiyoonkolojide Yenilikler Toplantısı düzenlendi.
TÜ Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'nün kardiyoonkoloji alanında önemli çalışmalar yaptığını belirtti.
Üniversitenin sağlık alanında köklü bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Tabakoğlu,"Üniversitemiz köklü sağlık geleneği ve gelişmiş alt yapısıyla bölgenin ve Balkanlar'ın ihtiyaç duyduğu tüm sağlık hizmetlerini verebilecek nitelikte bir kurum. Temel tıbbi hizmetlerde hiçbir eksiğimiz yok. Dünyanın en gelişmiş sağlık kurumlarında alabileceğiniz tüm sağlık hizmetlerini hastanemiz de sağlamaktadır. Artık bizim için önemli olan ve geliştirmemiz gerektiğine inandığımız alan, multidisipliner ve interdisipliner çalışmalardır."dedi.
TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Zorkun da yeni bir alan olan kardiyoonkoloji de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi Uzunköprü Devlet Hastanesi
'nde hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla açılan "Yaşlı ve Hasta Refakatçisi Kursu"nu başarıyla bitiren hasta yakınlarına sertifikaları verildi.
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan Edirne
Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Kursun başarıyla tamamlandığını aktaran Kalkan, "Bilindiği üzere 'Evde Sağlık Hizmetleri', hekimlerin önerileri doğrultusunda hastalara, aileleri ile birlikte yaşadıkları ortamda sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulması amacı ile çalışmaktadır. 'Evde Sağlık Okulu'muzdan almış oldukları sertifika ile yaşlı ve hastalarına bakma deneyimlerinin artacağını, bakım ve refakatçilik işlemlerinin daha profesyonelce gerçekleşeceğini ve var olan ihtiyacın karşılanmasına yönelik katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı