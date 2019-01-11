Edirne'den Kısa Kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, zincir mağazalarda satılan kırmızı ette yağ oranının yüzde 20'nin üzerinde olduğunu bu nedenle vatandaşların mağdur edildiğini ileri sürdü.
Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerde satılan kırmızı etle kasaplarda satılan et arasındaki yağ oranının farklı olduğunu belirtti.
Vatandaşın mağdur edildiğini ileri süren Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:
"Ucuz et olarak Türkiye
genelinde belirli zincir mağazalarda satılan kuşbaşı et ve kıymada, yapılan sözleşmelerde, yağ oranı yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Halbuki kasaplarda satılan kırmızı ette yağ oranı yüzde 5 ile 7'yi geçmemektedir. Şimdi soruyorum, demek oluyor ki marketlere verilen sözde ucuz etin vatandaşa satış fiyatı 30 lira değil, 800 gramı 30 liradır yani kilogram fiyatı 37 lira 50 kuruştur. Yani iktidar olarak algıda ucuz et, reelde pahalı fiyatlardan et satıyorsunuz. Acaba bu satışlardan kimler ne rantlar sağlıyor?"
-Yerel seçime doğru
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, seçim çalışmaları kapsamında Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
'u makamında ziyaret etti.
Kurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uymaz'a teşekkür etti. Uymaz da Kurt'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.
Uymaz, ziyareti kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerle de sohbet etti.
EDOSK bisiklet programı
Edirne Doğa Sporları Kulübü'nün (EDOSK) bisiklet branşı toplantısı düzenlendi.
EDOSK Başkanı Orkun Akman'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bahar döneminde yurt içi ve yurt dışında yapılacak turlar ve etkinlikler konuşuldu. Akman, 10 Şubat-16 Haziran arasında gerçekleşecek etkinlik takvimi kapsamında yurt içi ve yurt dışı turların yanı sıra bisiklet festivali de düzenleneceğini kaydetti.
Karakaş KGK kurucu üyesi oldu Trakya
Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan
, TGD Onursal Başkanı ve Sonhaber Gazetesi Başyazarı Lütfü Karakaş'ın Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kurucu üyesi olmasının basın camiasında sevinçle karşılandığını bildirdi.
Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin Yerel Medya Meclisi'nde de görev yapacağını belirtti.
Konseyin gazetecilik mesleğiyle ilgili çalışmalar yapacağını aktaran Doğan, şunları kaydetti:
"Lütfü Karakaş'ın kurucular arasında önemli bir yerde olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi, evrensel gazetecilik ve iletişim kuralları ile etik ve ahlaki değerleri daima düstur olarak benimseyecek, birlik, üyesi bulunan tüzel ve gerçek kişilerin faaliyet gösterdiği ülkelerde, mesleki dayanışmayı arttıracak, temel hak ve hürriyetleri etkin kılacak, ifade ve fikir özgürlüğünün sağlanmasında ve sürdürülmesinde büyük bir rol oynayacak. Konsey ayrıca mesleğimizin etik ve ahlaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için de çalışmalar yapacak."
"Geleceği Kurtarmak İçin Doğayı Kurtarın" projesi Trakya Üniversitesi
(TÜ) ve Meriç
Ziraat Odası işbirliğinde hayata geçirilen "Geleceği Kurtarmak İçin Doğayı Kurtarın" projesi, AB
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle biyoçeşitliliğin korunması, iyileştirilmesi, sınır ötesi bölgenin somut ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında tehlikeli atıkların toplanması ve geri dönüşümü ile çevrenin koruması amaçlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü TÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz
, projenin çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Bulgaristan-Türkiye sınırında 90 bin dönümün üzerinde pirinç tarlasının bulunduğu Meriç bölgesinde, her ay çiftçiler tonlarca kimyasal madde ve bunların plastik kutularını doğrudan ekosisteme atarak toprakların ve suların kirlenmesi gibi ciddi sorunlara neden oluyor. Bu proje kapsamında toprak analizi, kirliliğin belirlenmesi, atıkların toplanması, kirletici kimyasalların temizlenmesi, tarlalarda kullanılan ve kontamine olan plastik malzemelerin temizlenerek geri dönüşümün sağlanması, atık geri dönüşümü ve toplanması için bir kültür oluşturulması ve stratejilerin hazırlanması, atık geri dönüşümünün pozitif olduğuna dair halkın bilinçlendirilmesi gibi faaliyetleri kapsıyor." ifadelerini kullandı.