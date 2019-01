Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı ve TÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Eylem Planı" programı kapsamında düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Kılıç, İstanbul TOKİ Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, "Eğitim Felsefesi, Öğretmenlik, Öğretmenlik Meslek Etiği, Öğretmenliğin Misyonu, Milli, Manevi ve Evrensel Sorumlulukları" konulu bir seminer verdi.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin gelecek nesillerin yetişmesinde önemli görevleri olduğunu belirten Kılıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Bir takım dini ve milli mekanizmaların, özellikle günümüzde camide imam ve vaizin, okulda öğretmenin ve topluma hitap eden resmi ve gayri resmi olarak dini temsil eden veya ettiği iddiasında olan herkesin kullandığı din dilinin, ürettiği veya tükettiği kavramlar gençliğimize ve her yaştan insanımıza ne kadar çare olabilmektedir? Bilgi problemimiz yok. Bugün bizler her türlü teknolojik imkanla bilgiye ulaşmaya bir tık kadar yakınız. Ama her kesimden insanımıza dini manada anlatma, bildiklerini eyleme dönüştürme, ahlaki dönüşüm yaşamada örnek olma gibi konularda eksik ve yetersiz olduğumuz düşüncesindeyim."



Soydaş öğrencilerden TÜ'ye ziyaret



Bulgaristan'ın Rodop kentine bağlı Yassıköy'de bulunan Türk okullarında lise öğrenimi gören 45 kişilik öğrenci grubu, Trakya Üniversitesi'ni (TÜ) ziyaret etti.



Yassıköy Belediyesi Azınlık Kültür Derneği'nin düzenlediği program kapsamında Edirne'ye gelen soydaş öğrenciler TÜ'yü ziyaret etti.



TÜ Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak Balkanlar'a ve soydaş öğrencilere önem verdiklerini belirtti.



Edirne'nin tarihten bu yana önemli bir eğitim merkezi olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:



"Üniversitemizin uluslararası arenada tanınırlığını artırmak ve Balkanlar'a olan borcumuzu ödemek için gönül coğrafyamızda atılmadık adım bırakmıyoruz. Soydaş öğrencilerimizin yanı sıra farklı millet, din ve dile sahip öğrencilerimiz de kültürümüze olan yakınlıkları ve çoğulculuğu benimseyen anlayışımızdan ötürü üniversitemizi tercih ediyor. Trakya Üniversitesi, ülkemizde Balkanlı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite. 59 farklı ülkeden 3 bin 300 uluslararası öğrenci Trakya Üniversitesi'nde öğrenim görüyor ve bu öğrencilerin 3 bine yakını Balkanlar'dan. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda tüm gönül coğrafyamıza dokunarak 10 bin uluslararası öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."



Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen programın ardından, soydaş öğrencilere Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi gezdirilerek üniversitenin sunduğu akademik eğitimin yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.



Akademisyenlerin başarısı



Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin katkısıyla, Aile Hekimliği'nin en önemli akademik kaynakları arasında yer alan "Rakel'in Aile Hekimliği" kitabının 9. baskısı, Türkçe'ye kazandırıldı.



TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora'nın Çeviri Editör Yardımcılığı ile birlikte Bölüm Editörü ve Çevirmen olarak görev aldığı kitaba, Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren de Bölüm Editörü ve Çevirmen olarak katkıda bulundu.



Yapılan çalışmayla Aile Hekimliği alanında çok önemli bir akademik kaynak Trakya Üniversitesi tarafından literatüre kazandırılmış oldu.



Ölçü aletleri muayenesi için son gün 28 Şubat



Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mekanik, elektronik tartı ve ölçü aletleri için periyodik muayene için son günün 28 Şubat olduğunu bildirdi.



Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu aletleri kullanan işletmelerin belediyeye müracaat ederek beyannamelerini vermeleri gerektiği belirtildi.



Elektronik ve mekanik terazilerden masa terazisi, ibreli terazi, tek kollu kantarlar ve asma terazilerin 2 yılda bir periyodik muayenelerinin yaptırılmasının zorunlu olduğu belirtilirken, "Ölçüler ve Ayarlar Kanunu"nda yer alan kuralları yerine getirmeyenlere cezai ve idari cezalar verileceği kaydedildi.

