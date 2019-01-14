Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "Yeteneğinle Engelini Aş" projesi hayata geçirildi.

Edirne Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "Yeteneğinle Engelini Aş" projesi hayata geçirildi.



Proje kapsamında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde tanıtım toplantısı düzenlendi.



Erasmus Yetişkin Eğitimi Projeleri kapsamında hibe almaya hak kazanan proje kapsamında özel gereksinimli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak uygun kursa yerleştirilmesi hedefleniyor. Kurslarla bireylerin ilgi alanlarını ve yeteneklerin keşfedip öz güven ve farkındalıklarının artırılması da amaçlanıyor.



Toplantıya, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve okul idarecileri katıldı.



Uymaz'dan Güneren'e ziyaret



Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'i ziyaret etti.



Güneren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Uymaz'a teşekkür etti.



Uymaz da Güneren'i yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarı diledi.



Uymaz, ziyareti kapsamında kurum çalışanlarıyla da sohbet etti.



Arpacı'dan okul ziyareti



Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.



Arpacı, lisede incelemelerde bulunarak okul idarecilerinden bilgi aldı.



Derse de giren Arpacı, öğrencilerle de sohbet etti.



İki yeni taksi durağı kuruldu



Edirne Belediye Encümeni, kentte iki yeni taksi durağı kurulmasını kararlaştırdı.



Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Özgür Çocuklar Parkı ile Kırklareli kavşağı mevkine yeni taksi durağı kurulmasına karar verilen duraklara geçiş yapmak isteyen T plaka sahiplerinin gerekli evraklarla Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabileceği belirtildi.



Belediye Encümeni Özgür Çocuklar Parkı'nın bulunduğu yerde kurulacak olan durağın adının Özgür Taksi Durağı, Kırklareli kavşağında kurulacak olan durağın adının ise Arda Taksi Durağı olmasını kararlaştırılırken açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"14 Ocak ile 01 Şubat 2019 tarihleri arasında Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne iki durak içinde ayrı ayrı dilekçeler vermek suretiyle müracaat yapılabilecek. Başvuru sayısının belirlenen durak kontenjanından fazla olması durumunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 05 Şubat 2019 tarihinde saat 14.00'de Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde noter eşliğinde kura çekimi yapılacak. Kura çekiminde Özgür Taksi Durağı için 15 asil ve 15 yedek, Arda Taksi Durağı için de 8 asil ve 8 yedek (T) plaka belirlenecek. Asil listeye seçilecekler, diğer durağın kura çekimine katılamayacak. Noter kurası ile belirlenen asil listedeki kişilerin durak geçiş başvuruları Belediye Encümeninde onaylandıktan sonra hak sahiplerine tebliğ edilecek. Hak sahipleri duraklara geçiş işlemlerini 30 gün içerisinde tamamlayarak faaliyette başlayacak."



EBİS üyelerinden 15 kilometrelik yürüyüş etkinliği



Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği (EBİS) üyeleri Hamzabeyli-Çallıdere köyleri arasında 15 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



EBİS Başkanı Cemal Seçkin, yaptığı yazılı açıklamada, 48 doğaseverin katılımıyla doğayla iç içe bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.



Ormanlık alanda güzel bir yürüyüş gerçekleştirildiğini aktaran Seçkin, kulüp olarak spor ve faaliyetlerinin yaygınlaşması ve geniş kitlelere yayılması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.



"AB Bilim Karavanı" Edirne'de



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Almanya Büyükelçiliği ve AB Bilgi Merkezleri Ağı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında "AB Bilim Karavanı" Edirne'ye gelecek.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, çocukların merak duygusunu harekete geçirmek için tasarlanan karavanın 18 Ocak günü Edirne'de olacağı belirtildi.



Öğrencilerin karavanı ücretsiz gezebileceği belirtirken, "Bilim Karavanı, çocukların merak duygusunu harekete geçirmekte ve onları, 'hayal et, tasarla, üret' mottosuyla teşvik etmektedir. 9 metrelik karavan 5 aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol kat edecek ve 12 binden fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacak. Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil için özel olarak tasarlanmış olan karavan, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı gibi interaktif atölye çalışmaları imkanı sunacak." ifadelerine yer verildi.



DOÇEK üyelerinden doğa yürüyüşü



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Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte DOÇEK üyeleri doğayla içi içe bir yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.



Dernekten yapılan açıklamada gelecek hafta Mecidiye-Gökçetepe köyleri arasında bir yürüyüş etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

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