Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Edirne
Belediye Başkan adayı Koray Uymaz
, vatandaşlara yönelik projeler hazırladıklarını bildirdi.
Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, yapacakları çalışmalarla vatandaşların yaşam standartlarını yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.
"İnsan odaklı belediyecilik" anlayışıyla hareket edeceklerini aktaran Uymaz, "Edirnemiz'in yıllardan beri bitmeyen sorunlarını gidereceğiz. 5 yıldan beri bitirilmeyen
Şükrü Paşa Anıtının altındaki belediyeye ait olan bina ile ilgili projelerimiz hazır. Göreve gelir gelmez burayı Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi binası olarak hizmete açacağız. Özellikle
kadınlarımızın zarafetinin yansıtılacağı, etkinliklerin düzenlendiği, kültür faaliyetlerinin yapıldığı, sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği, kadınımızın el becerilerinin geliştirildiği bir
kültür merkezi olmasını planlıyoruz. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla halkımızın her
türlü hizmeti alabileceği projeler üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Eğitim ve yönetimde kaliteye önem veriyoruz" Trakya
Üniversitesinde (TÜ) eğitim ve yönetimde kalite çalışmaları kapsamında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği'ne göre "Kurumsal İç Değerlendirme Raporu" hazırlanması konusunda düzenlenen toplantıda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kalite yönetimine önem verdiklerini belirtti.
Eğitim ve yönetimde kaliteyi artırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Kalite süreçleri, yüksek öğretim kurumlarında kalite kültürünün ve kalite güvence sisteminin benimsenmesi, kurumların çıktı odaklı değerlendirilmesi ile kendi misyonu ve hedefleri doğrultusunda güçlü ve iyileşmeye açık yönlerinin belirlenmesi hedeflerini ifade eder. Trakya Üniversitesi olarak bu yolda adım attığımız ilk günden bu yana her daim daha ileride yer alan ve önemli mesafeler kat ederek güçlükleri aşmış bir konumdayız. Bu, her gün daha iyi bir noktaya vardığımız, derin ve uzun bir yol. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren üzerinde durduğumuz, eğitim ve yönetimde belirli bir kalite ve standardı yakalamayı hedeflediğimiz, üniversitemiz için önemli bir vizyon. Trakya Üniversitesi bünyesinde bir merkez kurarak başlayan yolculuğumuz, önemli tecrübe ve birikimlerle devam ederek bugünlere geldi."
Toplantıya, enstitü müdürleri, dekanlar ve yöneticiler katıldı.
TÜ'de "Elektronik Kıyafet Tasarım Atölyesi"
Trakya Üniversitesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018-I Özel Çağrı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Elektronik Kıyafet Tasarım Atölyesi" düzenlenen sergiyle sona erdi.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Arş. Gör. Dr. Ali Battal koordinatörlüğünde yürütülen atölye çalışmasında 15 saat boyunca çocuklar giyilebilir elektronik kıyafet tasarladı. Atölye, çocuklara verilen katılım Belgesi ile son buldu.
Atölye kapsamında hazırlanan kıyafetlerden oluşan bir sergi de açıldı.