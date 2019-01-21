Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu, kadına şiddete yönelik açıklamada bulundu.
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu belirtildi.
Bu sorunun dünyada kabul gördüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelinen nokta da gerek görsel, gerekse yazılı basın yolu ile sık sık şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddete tanık olmaktayız. Ülkemizde kadına yönelik şiddet üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda, kadına yönelik şiddetin yaygınlığını, kadının şiddet karşısındaki çaresiz kalışını ve şiddete uğrayan kadının nasıl yardım alması gerektiği konularında bilgisizliğini görmekteyiz. Şiddet oluştuktan sonraki yaptırımlar yasalarla düzenlenmiştir şiddete uğrayanın yasal yollara başvurmayı bilmesi ve kanun tarafından korunması elbette önemlidir. Ancak şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmak sorunu temelden ele almak kalıcı çözümdür."
Halter ve atletizmde başarı
Edirneli halterciler Denizli
'de düzenlenen müsabakalarda başarı elde etti.
Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi sporcuları, Denizli'de düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasına katıldı. Halter branşı sporcuları Engincan Uluba ve Zeynep Arslan
Türkiye üçüncüsü olarak başarı elde etti.
Öte yandan, Edirneli sporcu Yiğit Tuğrul Özbek Türkiye Şampiyonluğu Turkcell
Türkiye U-16 Salon Atletizm
Şampiyonası'nda 3 adım atlama Türkiye birincisi, Uzun atlama Türkiye ikincisi oldu.
Kur'an kursu açıklaması
Edirne'de, Kur'an kursu öğretim programı uygulamaları için basın açıklaması yapıldı.
Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri Saraçlar Caddesi
'nde bir araya geldi. Grup burada tekbir getirdi, slogan attı.
Eğitim Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, grup adına burada yaptığı açıklamada, devlet ve millet kaynaşmasını hazmedemeyenlerin olduğunu söyledi.
Malum çevrelerin sosyal medyada ve basında açıklamalar yaptığını aktaran Dalgıç, şunları kaydetti:
"Bugünlerde maalesef sosyal medyada, yazılı ve görsel basında her zaman toplumun dini ve taleplerinin karşılanmasına karşı çıkmış, dini değerlerine düşmanca tavır içinde olmuş bazı kurumların ve sıfatların arkasına saklanarak toplumsal mühendislik yapmaya çalışanlarca, ilimizde Diyanet İşleri Başkanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde toplumlar gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen ve değerler eğitimini esas alan Kur'an Kursları (4-6 yaş grubu) öğretim programı uygulamaları hedef alınmaktadır. Devletin iki resmi kurumunun Diyanet İşleri
Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde uzmanlık alanlarında, resmi görevlilerce, velilerin gönüllülük talepleri ve mülki amirlerin onayı ile gerçekleştirilen dini değerler eğitimine karşı çıkan açıklamalar, kamu oyunda dini değerlere karşı ideolojik yaklaşımların yansıması olarak değerlendirilmektedir."
Dalgıç, bu yönde ideolojik açıklamalar yapanları kınadıklarını bildirdi.