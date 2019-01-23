Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tabakoğlu'na teşekkür etti.



Tabakoğlu da Arpacı'ya görevinde başarı diledi.



Havsa'da yol çalışması



Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.





Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan ve eskiyen yolların onarıldığını belirtti.





Belediye ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Tekin, "İlçemizde yenilenmeye ihtiyaç duyan tüm yollarda onarım çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımız ilçe genelindeki tüm yolların yenilenmesi tamamlanana kadar devam edecek. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





EBİS'ten bisiklet ve yürüyüş etkinliği



Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği (EBİS) üyeleri, bisiklet ve yürüyüş branşında iki etkinlik gerçekleştirdi.



EBİS Başkanı Cemal Seçkin, yaptığı yazılı açıklamada, bisiklet turu kapsamında Üyüklütatar-Doyran köyleri istikametinde Meriç Nehri boyunca 50 kilometre pedal çevrildiğini yürüyüş etkinliğinde ise Kırklareli Kuzulu Şelalesi bölgesinde 19 kilometrelik bir yürüyüş düzenlendiğini belirtti.



Gerçekleşen etkinlikler sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Seçkin, "EBİS olarak bisiklet turları ve doğa yürüyüşü etkinliklerimize düzenli olarak devam edeceğiz. Pedal çevirmek veya doğada yürümek isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

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