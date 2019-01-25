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Edirne'den Kısa Kısa

3 saat önce

İpsala Kaymakamı Enis Aslanatar, ilçeye bağlı Pazardere ve Sarpdere köylerini ziyaret etti.

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İpsala Kaymakamı Enis Aslanatar, ilçeye bağlı Pazardere ve Sarpdere köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemelerde bulunan Kaymakam Aslanatar, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirten Aslanatar, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

Meriç Belediye Başkanı Yörük'e ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük'ü ziyaret etti.

Yörük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akmeşe'ye teşekkür etti.

Akmeşe de ilçede yapılan çalışmalardan dolayı Yörük'ü tebrik ederek gelecek projeler için başarı diledi.

Belediye personeline eğitim

Uzunköprü Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimin personelin, iş kazalarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği belirtildi.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumluları, acil durumlarda yapılması gerekenler, kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri gibi konularda bilgiler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Nihat Yörük, İpsala, Akmeşe, Edirne, Güncel
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