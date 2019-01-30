Edirne'den Kısa Kısa

Trakya
Kalkıma Ajansı (TRAKYAKA) aylık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.
Kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıya, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşüldüğü toplantıda, projeler ile ilgili kararlar ele alındı.
ETSO turizm broşürü çıkaracak
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Toplantısı Recep Zıpkınkurt, turizm broşüründe yer almak için son başvuru tarihinin 4 Şubat olduğunu bildirdi.
Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin tarihi ne kadar ilgi çekiyorsa, peynir, badem ezmesi, ciğer, köfte, mis sabunu ve aynalı süpürgelerinin de bir o kadar ilgi çektiğini belirtti.
Özellikle son dönemlerde Edirne'ye komşu ve Balkan ülkelerinden gelen turist
sayısında yaşanan artış olduğunu aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:
"İlimizin tanıtımı ve Edirne'ye özgü ürünlerin yanında yeme-içme, konaklama ve hediyelik eşya alanlarında da yönlendirme yapılması gerekliliği tespit edilmiştir. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistleri bilgilendirmek ve yönlendirebilmek adına Edirne'nin tanıtımı için büyük önem arz eden, Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Yunanca ve Almanca olarak beş ayrı dilde anlatım yapılan toplam 150 bin adet tanıtım broşürü tasarlanmıştır. Edirnemiz'e katkı sağlayan değerli ticaret erbablarımızın tanıtılması amacı ile bütçesinin büyük bir kısmı odamız tarafından karşılanarak tasarlanan broşürde Edirne'de faaliyet gösteren işletmelerin tanıtım ve iletişim bilgilerine KDV dahil bin lira katılım payı karşılığında yer verilecektir.
Bahsi geçen sektörler için ETSO tarafından hazırlanan broşürde yer almak isteyen işletmelerin en geç 4 Şubat Pazartesi gününe kadar 'ETSO AB-Dış İlişkiler Departmanı' ile irtibata geçerek, koşullar hakkında bilgi almasını veya başvuruda bulunması gerekmektedir."