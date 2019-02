Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde radyoembolizasyon tedavisi uygulandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndekaraciğer kanserinde ve karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi ve kemoterapi ile çözüm bulunamayan hastalarda gerçekleştirilen radyoembolizasyon tedavisi ilk defa uygulandı.



TÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Üstün ve Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Osman Kula tarafından, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Radyoloji'den Prof. Dr. Murat Cantaşdemir ve Nükleer Tıp Bölümü'nden Prof. Dr. Cüneyt Türkmen eşliğinde çalışma yapıldı.



TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü'ndeki karaciğer metaztazlı bir olguya, "Y-90 Mikroküre" ile ilk radyoembolizasyon tedavisi başarılı bir şekilde yapıldı.



"Haydi Çocuklar Camiye" projesi





Yarıyıl tatilinde çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla hazırlanan "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde 20 çocuk 10 gün boyunca namazlarını camide cemaatle kılarak ödül almaya hak kazandı.





Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük tarafından desteklenen ve Edirne'de Trakya Şefkaetli Derneği öncülüğünde yürütülen projeye katılan öğrencilerin tamamına Üç Şerefeli Camisi'nde hediyeleri verildi.Sürpriz hediyeler kazanan çocuklar ayrıca 1 yıl boyunca Diyanet Çocuk Dergisine ücretsiz olarak abone yapıldı .



Türkiye genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından 81 ilde 2 bin 500 camide, yürütülen proje kapsamında 6-13 yaş arasındaki çocuklar vakit namazlarını camide cemaatle kılıp sure ve dualar öğrendi.





Cami müezzini Muharrem İnan, yaptığı açıklamada proje sayesinde çocukların yarı yıl tatilinde camiyle buluştuklarını söyledi.





Çocuklar için faydalı bir projenin güzel şekilde tamamlandığını belirten İnan, "Yarı yıl tatilinde çocuklarımız kendi başlarına yada aileleri vasıtasıyla camimize gelip 5 vakit namazlarını hiç kaçırmadan kıldılar. Ağaç yaşken eğilir denilir. Çocuklarımızın cami sevgisini artırmak, namaz alışkanlığını artırmak anlamında güzel bir faaliyet oldu. Edirne'de camimizin yanı sıra Mevlana Camisinde de çocuklarımız bu proje kapsamında 5 vakit namazlarını kıldı. Bu projeye katılan çocuklarımız çok mutlu oldular. Hepsi namaz kılmaya ve camiye devam etmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.





Uluslararası öğrencilere oryantasyon



Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi.



TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Onat Kocabıyık, eğitimde yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilerin başarılarına başarı katmak için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.



Trakya Üniversitesi'ni tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısının her geçen gün arttığını aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti:



"Trakya Üniversitesi kültür, sanat, farklı spor dalları ve etkinlikleriyle öğrencilerimize gelişim alanlar yaratıyor. Ayrıca Trakya Üniversitesi'nin sahiplenici tutumu sayesinde, uluslararası öğrencilerimiz yaşadıkları veya yaşayabilecekleri zorlukları daha kolay bir şekilde atlatıyor. Üniversitemiz her konuda uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya gayret ediyor.



Oryantasyon hizmetleri öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer almakla birlikte üniversite yaşamına yeni başlayan öğrencilerin yeni ortamlarına alışmalarına yardımcı olmak amacıyla planlı ve programlı bir şekilde sunulması gereken bir hizmet. Bu sebeple uluslararası öğrencilerimizin adaptasyon sürecine yardımcı olabilmek için bugün bir araya geldik."



Oryantasyon programının ikinci etkinliğinde, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan uluslararası öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşmalarına yardımcı olmak ve kendi kültürlerini diğer öğrencilere tanıtmaları amacıyla "Uluslararası Mutfakları Tanıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.



Türk ve uluslararası öğrenciler etkinlikte yöresel yemekler yaptı ve birbirlerine ikram etti.



Eğitime akademisyenler ve çeşitli bölümlerde eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

