Edirne'den Kısa Kısa

Roman derneklerinin temsilcileri Edirne
Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Roman Birliği Başkanı Bahattin Ulusoy, Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler
ile Edirne Roman Kültürünü Araştırma, Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, Arpacı'ya görevinde başarılar diledi.
Arpacı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.
"1004 öğrencimizle Çanakkale
'yiz" projesi Keşan
ilçesinde, Çanakkale Deniz Savaşları'nın 104. yılında 1004 öğrencimizle Çanakkale'deyiz projesi başlatıldı.
Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk çocuğunun atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kuvvet bulacağı belirtildi.
Projenin müdürlüğün koordinesinde başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Projemizin startını vermenin mutluluğunu yaşadık.104 kişiden oluşan ilk grubumuz, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimiz ve ailelerinden oluşmaktadır. 2019 yılı içerisinde okullarımızın Çanakkaleye yapacağı geziler de bu proje kapsamında yapılacak olup, toplamda bin 4 öğrencimizi tarihi alanla buluşturmayı hedefliyoruz. Projemizde desteklerini esirgemeyen başta Keşan Kaymakamımız Nuri Özder, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş'e ve katkı sunan herkese şükranlarımızı arz ederiz."