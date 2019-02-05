Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.



Uymaz, ziyaretler kapsamında Edirne Merkez Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Mehmet Taşçıoğlu, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Edirne İl Müdürü Alpay Karaer ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürü Kenan Çelebi'yle bir araya geldi.



AK Parti Edirne İl Teşkilatı üyeleriyle birlikte gerçekleşen ziyaretler çerçevesinde Uymaz, kurumlarda çalışan personel ile de buluşup, projelerini anlattı.



İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı



Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla 2. Dönem İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı düzenlendi.



Müdürlüğün Arda Toplantı Salonu'nda Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı.



Toplantıya, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı.



TÜ öğretim üyesi, Makedonya'da konser verdi



Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Yahya, Makedonya Üsküp Opera ve Bale Salonu'nda musiki konseri verdi.



Programda, Doç. Dr. Abbas Yahya dinleyicilere Türk tasavvuf musikisinden seçkin örnekler seslendirdi. Doç. Dr. Abbas Yahya tarafından Yunus Emre'nin Makedonca'ya çevrilen "Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni" ilahisi ilk defa bu programda, hem Makedonca hem de Türkçe olarak icra edildi.



Büyük bir beğeni toplayan konserin sonunda Doç. Dr. Abbas Yahya dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



T plaka kurası



Edirne Belediye Encümeni kararıyla Özgür Çocuklar Parkı civarına kurulacak yeni taksi durağına geçiş yapacak olan (T) plaka sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.



Edirne Belediyesi Kültür Merkezinde, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahin'inde katıldığı törenle gerçekleşen kura çekiminde 49 başvurudan 15 asil, 15 yedek plaka sahibi belirlendi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, kentteki tüm taksi duraklarının yenileneceğini belirterek, "Edirne'de ilk defa planlı bir taksi durağı yapıyoruz. 15 taksi kapasiteli durak için 21 metrekarelik bir durak olacak. Küçük bir mutfağı, tuvaleti ve dışarıda verandası var. Pis su gideri var, temiz su bağlantısı var. Şoför esnafımızın en insani şeklinde görev yapmasını sağlayacak bir durak oldu. Esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun. İlerleyen dönemde tüm durakları yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Edirne Belediye Encümen kararıyla Kırklareli kavşağında kurulacak Arda Taksi Durağı için ise durak taksi kapasitesi ile müracaat sayısı eşit olduğu için kura çekimi gerçekleştirmedi. Arda Durağı için başvuruda bulunan 8 (T) plaka sahibi, durağa geçiş hakkını kazanmış oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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