Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

25 dakika önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Okan Aksu, Anadolu Üniversitesi'nde "Blog Yazarı kimdir?

Edirne'den Kısa Kısa, System.String[]
Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Okan Aksu, Anadolu Üniversitesi'nde "Blog Yazarı kimdir? Nasıl blog yazarı olunur" konulu bir seminer verdi.

Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı seminerde Dr. Aksu, iletişim teknolojilerinin geldiği noktada ve internet yayıncılığı konularında bilgiler verdi.

İnternet yayıncılığıyla geniş kitlelere ulaşılabildiğini belirten Aksu, "Günümüzde gelinen noktada iletişim alanında dijitalleşme dönüşümünü tamamlamış durumdayız. Bu alanda yayıncılığın artık kişisel bir noktaya gelmesiyle birlikte ortaya çıkan 'paylaşım kültürü', kaliteli içerik üretmeyi zorunlu kıldı. Ancak dijital dünyada sadece kaliteli içerikler yaratmak yeterli değil. İlgili içeriğin, ilgili hedef kitleye ulaşması işin anahtar noktasını oluşturuyor. Hangi içeriğin kime nasıl ulaşacağı konusunda ise yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirebilmemiz için önemli olan kullanıcı datalarına ulaşabilmek. Ancak bu datalara ulaşabilmek oldukça zahmetli ve pahalı bir iş. Ancak amatör yayıncılarımızın içerik trafiklerini artırabilecek çeşitli yöntemler mevcut." ifadelerini kullandı.

KLİMİK Hepatit Akademisi 2019 programı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından düzenlenen KLİMİK Hepatit Akademisi 2019 programı Edirne'de gerçekleşti.

Konusunda uzman 30 doktorun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda 8 bilimsel panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin de sunumlar gerçekleştirdiği toplantıda, viral hepatitlerin klinik özellikleri, tanı ve tedavisi, doğal seyri ve korunma gibi konularda bilimsel tartışmalar yapıldı.

Program kapsamında katılımcılara yönelik kültür gezisi de düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor Şişli'de Yapılan Anket CHP'yi Üzecek! Yüzde 60'lık Kesim "Sarıgül" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:06:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]