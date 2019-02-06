Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Okan Aksu, Anadolu Üniversitesi'nde "Blog Yazarı kimdir?

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Okan Aksu, Anadolu Üniversitesi'nde "Blog Yazarı kimdir? Nasıl blog yazarı olunur" konulu bir seminer verdi.



Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı seminerde Dr. Aksu, iletişim teknolojilerinin geldiği noktada ve internet yayıncılığı konularında bilgiler verdi.



İnternet yayıncılığıyla geniş kitlelere ulaşılabildiğini belirten Aksu, "Günümüzde gelinen noktada iletişim alanında dijitalleşme dönüşümünü tamamlamış durumdayız. Bu alanda yayıncılığın artık kişisel bir noktaya gelmesiyle birlikte ortaya çıkan 'paylaşım kültürü', kaliteli içerik üretmeyi zorunlu kıldı. Ancak dijital dünyada sadece kaliteli içerikler yaratmak yeterli değil. İlgili içeriğin, ilgili hedef kitleye ulaşması işin anahtar noktasını oluşturuyor. Hangi içeriğin kime nasıl ulaşacağı konusunda ise yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirebilmemiz için önemli olan kullanıcı datalarına ulaşabilmek. Ancak bu datalara ulaşabilmek oldukça zahmetli ve pahalı bir iş. Ancak amatör yayıncılarımızın içerik trafiklerini artırabilecek çeşitli yöntemler mevcut." ifadelerini kullandı.



KLİMİK Hepatit Akademisi 2019 programı



Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından düzenlenen KLİMİK Hepatit Akademisi 2019 programı Edirne'de gerçekleşti.



Konusunda uzman 30 doktorun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda 8 bilimsel panel düzenlendi.



Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin de sunumlar gerçekleştirdiği toplantıda, viral hepatitlerin klinik özellikleri, tanı ve tedavisi, doğal seyri ve korunma gibi konularda bilimsel tartışmalar yapıldı.



Program kapsamında katılımcılara yönelik kültür gezisi de düzenlendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor

Şişli'de Yapılan Anket CHP'yi Üzecek! Yüzde 60'lık Kesim "Sarıgül" Dedi