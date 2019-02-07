Edirne'den Kısa Kısa

Süloğlu Halk Eğitim Merkezince açılan arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Süloğlu Halk Eğitim Merkezince açılan arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi.



Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın, ilçe ekonomisine katkı sağlamak ve gelir çeşitliliğini arttırmak amacıyla açılan kursa vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.



Belgelerini alan kursiyerleri tebrik eden Akın, benzer kursların devam edeceğini kaydetti.



Törene Süloğlu Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz da katıldı.



Süloğlu'nda yol yapım çalışması



Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Başkan Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde eskiyen, alt yapı ve doğal gaz çalışmaları esnasında bozulan yolların yenilendiğini belirtti.



Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "İlçemizde TOKİ konutları üzerindeki yolumuz ve Yeni Mahalle'de doğal gaz ve yeni içme suyu hattı biten sokaklarımızda parke taş döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Her şey daha iyi bir Süloğlu İçin." ifadelerini kullandı.



Havsa'daki okullarda ilaçlama çalışması



Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede bulunan eğitim kurumlarında ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.



Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, okulların bakteri ve virüslere karşı ilaçlandığını belirtti.



Çalışmaların düzenli olarak yapıldığını aktaran Tekin, "İlçemizde bulunan eğitim kurumlarımızın bahçe, derslik, ortak kullanım ve oyun alanlarında bakteri ve virüslere bağlı bulaşıcı hastalık risklerine karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyen bir ortamda eğitim görmeleri bizim için çok önemli." diye belirtti.

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