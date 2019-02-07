Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Edirne
Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Uymaz, ziyaretleri kapsamında Edirne Adliyesi
'ni ziyaret ederek meslektaşlarıyla sohbet edip Edirne'yle ilgili projelerini anlattı.
Uymaz, çalışmaları çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
AK Parti Edirne Teşkilatı üyeleri de Uymaz'a çalışmalarında eşlik etti.
Gençlik ve Spor Müdürü Selim Al
'a ziyaret Kırklareli
Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Emrah
Yüksel Babuşçu, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Al'ı makamında ziyaret etti.
Al, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Babuşçu'ya teşekkür etti.
Babuşçu da Al'a görevinde başarı diledi.