Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi açılış törenine katılan Prof. Dr. Tabakoğlu, TBMM'de temaslarda bulundu.



Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.



Tabakoğlu, Şentop ve Aksal'a Edirne kırmızısı renginden hazırlanmış hediye de sundu.



Arpacı'nın okul ziyareti



Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.



Okulda incelemelerde bulunan Arpacı, okul idarecilerinden bilgi aldı.



Sınıfları da gezen Arpacı, derse girerek öğrencilerle sohbet etti.



CHP heyetinden şehit ailelerine ziyaret



CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve partililer Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.



Dernek başkanı Faruk Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gegeoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.



Gegeoğlu da Çiftçi'ye teşekkür ederek her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti.

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