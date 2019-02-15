Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör, öğrencilere yönelik "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin başlatıldığını bildirdi.
Kaymakam Güngör, proje kapsamında öğrencilerin Edirne
Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitmenler eşliğinde kursa aldığını belirtti.
Yüzmenin faydalı bir spor olduğunu belirten Güngör, "Havuzların daha aktif kullanılması, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle, eylem planının sonuna kadar tüm öğrencilerimize yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Büyükdoğanca
İlkokulu ve Subaşı
İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile başlayan proje diğer okullarımızda da devam edecek." ifadelerini kullandı. Lalapaşa
'da tiyatro oyunları sahnelendi
Lalapaşa'da "Pembe Aslında Siyahtır" ve "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul
Balans Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı oyunda seyircilere uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı, "Hikaye-i Kaymakam" adlı oyunda ise yeni ilçe olan bir beldeye atanan Kaymakamın başından geçen bir takım olayların anlatıldığı belirtildi.
Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, tiyatro oyunlarına gösterilen ilgiden dolayı öğrenci ve vatandaşlara teşekkür etti.
Çakır, İstanbul Balans Tiyatro Topluluğu üyelerini de tebrik edip çiçek takdim etti.