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Edirne'den Kısa Kısa

2 saat önce

YMeriç ilçesinde "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

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Y Meriç ilçesinde "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik birimlerinin alacağı tedbirler hususunda çeşitli gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, emniyet yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Meriç'te içme suyu artırma tesisi hizmete girdi

Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, İçme Suyu Paket Arıtma Tesisinin hizmet girdiğini bildirdi.

Başkan Yörük, yaptığı yazılı açıklamada, evlerdeki çeşmelerden içme suyu kalitesinde su akmaya başladığını belirtti.

Tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Yörük, "İlçemizde yıllardan beri sorun olan içme suyu açılan yeni kuyuların devreye girmesi ve projesi tamamlanan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi faaliyete geçmiştir.Halkımıza hayırlı olsun. Çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:45 Kaynak: AA

Meriç, Güncel
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