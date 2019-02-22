Edirne'den Kısa Kısa

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Meriç ilçesinde başlatılan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş Ortaokulu öğrencileri, Akçadam İlkokulu'nu ziyaret etti.

Meriç ilçesinde başlatılan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş Ortaokulu öğrencileri, Akçadam İlkokulu'nu ziyaret etti.



Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin birbiriyle tanışıp arkadaşlık kurma fırsatı yakaladığı belirtildi.



Projenin öğrencilere fayda sağladığı belirtilen açıklamada "Öğrencilere dostluk ve yardımseverlik bilinci kazandırmayı hedeflenen böyle anlamlı bir projede, kardeş okul için götürülen ufak hediyelere sevinen çocuklar çok mutlu oldular.

Öğretmen ve öğrencilerimize bu güzel proje için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.



Meriç'te "Kariyer Günleri" etkinliği



Meriç Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında Meriç Devlet Hastanesinde görevli diş hekimi İsmail Yapıcı öğrencilerle bir araya geldi.



Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Şehit Öğretmen Zeki Savruk ve Küplü İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen etkinlikte okulun eski mezunlarından Yapıcı'nın öğrencilere doktorluk mesleği hakkında bilgi verdiği belirtildi.





"Kariyer Günleri" sayesinde öğrencilerin mesleğinde başarılı olmuş kişilerle bir araya geldiğini ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer veridi:





"Eğitimde kaliteyi geliştirme amacıyla '2023 Eğitim Vizyonu' okullarımızda öğrencilerine yönelik kariyer tanıtım günü gerçekleştiriliyor. Okulun eski mezunlarından Diş Hekim İsmail Yapıcı'nın konuk olarak katıldığı etkinlikte öğrencilerimize diş doktorluğu hakkında bilgi verdi ve meslek sahibi olmak için izlenecek yolları ve yapılacak çalışmaları öğrencilerimize anlatarak öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı."

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