Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
ilçesinde istihdamı artırmaya yönelik açılan arıcılık kursunda eğitimlerin sürdüğü bildirildi.
Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kursta arıcılık konusunda teorik ve pratik eğitimlerin verildiği belirtildi.
"Meriç İstihdamı ve Üretimi Arttırma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kursun başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Subaşı
beldesinde açılan kurslarımızdan biri olan arıcılık kursu devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursun eğiticisi Ziraat Mühendisi Serdar Çoban, kursiyerlere eğitim veriyor. Yoğun katılımla gerçekleşen kurs başarılı şekilde sürüyor. İstihdamın artırılmasına yönelik açılan kursların artırılması için gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açılacak. Tüm kurslara vatandaşlarımızı davet ediyoruz."
Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne
İl Temsilcisi Yasin Nas, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'yı ziyaret etti.
Dr. Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nas'a vakıf çalışmalarında başarı diledi.
Nas da Arpacı'ya görevinde başarı diledi.
Okul İçi Arapça Bilgi Yarışması
Edirne'de bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrencilere yönelik "Okul İçi Arapça Bilgi Yarışması" düzenlendi.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yarışmanın öğrencilerin Arapça öğrenmesini desteklemek, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.
Soğuk ve kar pazarı olumsuz etkiledi
Edirne'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle sebze ve meyvenin yanı sıra kıyafetinde satıldığı semt pazarı boş kaldı.
Ayazın etkili olduğu kentte esnafların büyük bölümü tezgah açmadı.
Pazarda tezgah açan satıcılar, soğuk hava nedeniyle pazara gelen müşteri sayısındaki düşüşten yakındı.
Esnaflardan Mustafa Yıldırım
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk hava dolayısıyla pazarın boş kaldığını söyledi.
İşlerde düşüş gözlendiğini belirten Yıldırım, "Normalde her zaman dolu olan pazarımız bu hafta soğuk ve kardan dolayı boş durumda. Biz tezgahımızı açarak Edirneli vatandaşları bekliyoruz. Soğuk hava pazarı olumsuz etkiledi. Soğuktan dolayı fiyatlarda da yükselme var" dedi.
Esnaflardan İhsan Güney
de soğuk havanın hem kendilerini hem de müşterileri etkilediğini kaydetti.