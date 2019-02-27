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Edirne'den Kısa Kısa

45 dakika önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerindeki mesire alanlarında incelemede bulundu.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerindeki mesire alanlarında incelemede bulundu.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve yetkililerden bilgi alan Güngör, mesire alanlarının uygun şekilde hazırlanacağını belirtti.

Güngör, yürüyüş yolları, kamelyalar ve piknik alanları oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Vergi Haftası

İpsala Vergi Dairesi Müdür Vekili Halil İbrahim Özdamar başkanlığındaki heyet, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar'ı ziyaret etti.

Kaymakam Aslantatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla kutlanan Vergi Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Özdamar da Aslantatar'a teşekkür ederek vergi bilincinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaymakam Akın'dan OSB'ye ziyaret

Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın, Domurcalı Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Akın, fabrikalarda staj yapan öğrencilerle de sohbet etti.

Kaymakam Akın'a ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz'da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:41 Kaynak: AA

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