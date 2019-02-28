Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'nin Keşan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Her Bağış Üç Hayat" projesi kapsamında Ahmet Yenice Ortaokulu'nda düzenlenen kampanyada, öğrenci velileri kan bağışında yaptı.



Kampanya sonunda 92 ünite kan toplandı.



-AK Parti milletvekillerinden ziyaret



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret etti.





Okul müdürü İlhan Dinç ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı Gamze Ersöz eşliğinde pansiyonu gezen milletvekilleri Aksal ve Kaynarca, okul hakkında bilgi alıp öğrencilerle sohbet etti.





Okulun 1986 yılı mezunu olduğunu belirten Kaynarca, yaptığı ziyaretle anılarının canlandığını söyledi. Öğrencilere çalışma tavsiyesinde bulunan Kaynarca, başarı diledi.





Okul müdürü İlhan Dinç de Aksal ve Kaynarca'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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