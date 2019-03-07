Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Keşan Devlet Hastanesi personeline yönelik gerçekleştirilen "Dijital Hastane ile Doğa Dostu ve Güvenilir Hizmet Projesi" sona erdi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Keşan Devlet Hastanesi personeline yönelik gerçekleştirilen "Dijital Hastane ile Doğa Dostu ve Güvenilir Hizmet Projesi" sona erdi.



Hasta ve çalışan güvenliğinin dijital ortamda sıfır kağıt ile sağlanmayı hedefleyen proje kapsamında hastane personeli 9 gün boyunca eğitim aldı.



Eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



TÜ'lü sporcunun başarısı



Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Burcu Aksoy, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 70 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.



TÜ Dr. Öğretim Üyesi Şengül Demiral'ın antrenörlüğünde Ankara'da gerçekleşen turnuvaya katılan Aksoy, Edirne'ye başarıyla döndü.



Aksoy, turnuvada kendi kilosunda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.



Yeşilay Haftası



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından çocukların sosyal medya ve teknolojik aletlere karşı bağımlılıklarını azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya'nın yönettiği final müsabakasıyla tamamlandı.



Yeşilay Haftası kapsamında 8 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvanın final maçında rakibini mağlup eden Şükrüpaşa Spor Kulübü şampiyon oldu.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, düzenledikleri turnuvada amaçlarının çocukları sosyal medya bağımlılığı ve teknolojinin kötü etkisinden kurtarmak olduğunu belirtti.



Turnuvada ilk üçe giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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