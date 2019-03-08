Edirne'den Kısa Kısa

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Kocahıdır İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Kocahıdır İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.



Okul hakkında idarecilerden bilgi alan Kaymakam Aslantatar, öğrencilerle de sohbet etti.



Aslantatar'a ziyaretinde İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de eşlik etti.



TOKİ konutlarında devam eden çalışmalar



Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör ve Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, ilçedeki TOKİ konutlarında devam eden çalışmaları inceledi.



Güngör ve Yörük, TOKİ konutlarında yapımı devam çevre duvarı çalışmaları ve parke taş döşeme işini yerinde inceleyerek bilgi aldı.



Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı kaydedildi.



Yeşilay Haftası



Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Merkez Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.



Yeşilay Edirne Şubesi ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere bağımlılık konusunda sunum yapıldı.



Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, bağımlılıkların tüm dünya için sorun olduğunu belirterek, Yeşilay olarak vatandaşları korumak ve bilinçlendirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.



Program kapsamında sigaranın zararlarıyla ilgili sergi de açıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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